Meerut: पुलिस अभिरक्षा से फरार एनबीडब्ल्यू वारंटी के मामले में नौचंदी थाने के तीन पुलिसकर्मी निलंबित, मुकदमा दर्ज

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मेरठ। नौचंदी थाने से पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए गैर ज़मानती वारंट के आरोपी मामले में तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आलाधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जबकि आरोपी के खिलाफ भी मुकदमा बढ़ा दिया गया है। एएसपी दीक्षा भोरिया ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। जबकि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी तलाश की जा रही है।

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