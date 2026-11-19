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Meerut: भारत विकास परिषद योग शाखा ने धूमधाम से मनाया दिवाली महोत्सव
मेरठ। भारत विकास परिषद योग शाखा ने बुधवार को दिवाली महोत्सव आईएमए हॉल में धूमधाम से मनाया। समारोह की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। शाखा अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया। मंच का संचालन नरेश कुमार गुप्ता, सुनीता सिंह और राधेश्याम गुप्ता ने किया। वंदे मातरम का गायन शकुंतला गुप्ता और कुमुद गुप्ता ने किया। महिलाओं रीना, प्रेरणा, प्रीति गुप्ता, पारुल गुप्ता और बच्चों ने कार्यक्रम में भागीदारी की। प्रांतीय मार्गदर्शक आलोक भटनागर, प्रांतीय अध्यक्ष सरल माधव, प्रांतीय महासचिव एमसी गुप्ता और जिला मीडिया प्रभारी यतेन्द्र शर्मा सहित कई पदाधिकारी और अतिथि उपस्थित रहे। प्रांतीय गतिविधि संयोजक (पर्यावरण) सुबोध गर्ग ने आभार व्यक्त किया। शाखा संस्थापक अशोक कुमार गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। राष्ट्रगान के बाद सभी को भोजन पर आमंत्रित किया गया।
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