{"_id":"6afde7206ca30b3c85052b1d","slug":"video-stf-caught-the-director-who-evaded-tax-worth-crores-through-fake-e-way-bill-the-company-is-registered-in-the-name-of-nephews-of-congress-mp-of-rajasthan-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: फर्जी ई-वे बिल से करोड़ों की टैक्स चोरी करने वाले डायरेक्टर को एसटीएफ ने पकड़ा, राजस्थान के कांग्रेस सांसद के भतीजों के नाम पर रजिस्टर्ड है कंपनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्म खोलकर फर्जी ई-वे बिल जारी करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेकर सरकारी राजस्व की करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने वाले जयपुर निवासी राजकुमार शेट्टी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया शेट्टी कांट्रैक्टर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निदेशक है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट के एएसपी बृजेश सिंह के अनुसार कंपनी राजस्थान के एक कांग्रेस सांसद के भतीजों अनिल व सचिन के नाम पर पंजीकृत है। सांसद के भतीजों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।अमंगलवार को एसटीएफ ने सूचना के आधार पर जयपुर में दबिश देकर लंबे समय से फरार राजकुमार शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2008 से कांट्रैक्टर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक है। अंकुर कांडा ने उसे दिल्ली में ऐसे लोगों के बारे में बताया था, जो फर्जी दस्तावेज से कंपनियां बनाकर ई-वे बिल उपलब्ध कराते हैं। इनके जरिये आईटीसी का अनुचित लाभ लिया जा सकता है। इसी लालच में वह दिल्ली में मनीष मेहता, अमित, आशीष नंदा और सुमित टंडन से मिला था। एएसपी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

... और पढ़ें