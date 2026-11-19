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Shamli: After seven years of love affair, a girl reached her lover's house in a wedding procession with nine people including her mother and sister.
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शामली: सात साल के प्रेम संबंध के बाद मां-बहन समेत नौ लोगों को लेकर बरात लेकर प्रेमी के घर पहुंची युवती
शामली। कांधला कस्बे के एलम में उस समय मामला चर्चा का विषय बन गया, जब देहरादून की युवती मां, बहन समेत नौ परिजनों के साथ बारात लेकर प्रेमी के घर पहुंच गई। युवती और उसके परिजन हाथों में बैनर लेकर पहुंचे थे, जिस पर लिखा था- ‘दुल्हन लेकर आई बरात’। युवती बीएससी की छात्रा है, जबकि युवक मर्चेंट नेवी में तैनात है। युवती का कहना है कि दोनों के बीच पिछले करीब सात वर्षों से प्रेम संबंध है। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच बातचीत बंद थी। इसी दौरान युवती को पता चला कि युवक की शादी कहीं दूसरी जगह तय हो गई है और दो दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। इसके बाद वह अपने परिजनों के साथ एलम स्थित युवक के घर बरात लेकर पहुंच गई। अचानक युवती और उसके परिजनों के पहुंचने से परिवार में हलचल मच गई। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। एएसपी सुमित का कहना है कि पुलिस को मौके पर भेजकर मामले की जांच कराई गई।
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