{"_id":"6aff2852c2303b8b70008ed0","slug":"video-sardhana-welcome-of-newly-appointed-regional-officers-of-rld-brainstorming-on-organization-expansion-discussion-regarding-preparations-for-the-upcoming-assembly-elections-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरधना: रालोद के नवनियुक्त क्षेत्रीय पदाधिकारियों का स्वागत, संगठन विस्तार पर मंथन, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरधना। गांव कालंद में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय लोकदल की क्षेत्रीय कमेटी में नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत में समारोह आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। समारोह में सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान और विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के साथ कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय बनाकर काम करना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में सुनील रोहटा, संजय रसूलपुर, जिलाध्यक्ष अनिकेत त्यागी, नरेश कुमार, एडवोकेट कुलदीप त्यागी, सतीश त्यागी, रणवीर दहिया, विनय अमानुल्लापुर, रवि भारत चिकारा, धर्मपाल तोमर और राहुल पूनिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र त्यागी ने की। मंच संचालन दिनेश त्यागी और नरेश त्यागी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान पूर्व प्रधान कुलदीप त्यागी, रजनीश त्यागी, एडवोकेट मनोज त्यागी, मास्टर ऋषिपाल सिंह, संजय त्यागी और सुनील त्यागी सहित क्षेत्र के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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