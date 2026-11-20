{"_id":"6b000adc8ad17bc1c00e29b7","slug":"video-road-to-be-built-in-khivai-at-a-cost-of-rs175-crore-grant-approved-for-sports-stadium-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: खिवाई में पौने दो करोड़ से बनेगा रास्ता, स्टेडियम निर्माण के लिए भी मिली ग्रांट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र के कस्बा खिवाई में करीब पौने दो करोड़ रुपये की लागत से रास्ते का निर्माण कराया जाएगा। शुक्रवार को सिवालखास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। विधायक ने बताया कि खिवाई में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए भी ग्रांट स्वीकृत हो चुकी है। जल्द ही स्टेडियम का निर्माण शुरू कराया जाएगा। इससे क्षेत्र के युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए मैदान और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। विधायक ने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना अपनी प्राथमिकता बताया।

... और पढ़ें