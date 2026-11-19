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Meerut: पांच लाख के ईनामी बदन सिंह बद्दो और उसकी बहन पर रिपोर्ट दर्ज, एनआरआई को जान से मारने की धमकी दी, मकान कब्जाया
मेरठ। अमेरिका में रह रहे एक परिवार को बदन सिंह बद्दों ने कॉल कर जान से मारने की धमकी की। बदन सिंह की बहन जगजीत कौर ढिल्लो पर मेरठ स्थित मकान पर कब्जा करने का भी आरोप है। पुलिस ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की है। 2019 में मुकुट महल होटल से पुलिस कस्टडी से बदन सिंह बद्दो भागा था। पांच लाख रुपये के ईनामी और पुलिस कस्टडी से फरार हुए बदमाश बदन सिंह बद्दो और उसकी बहन पंजाबीपुरा निवासी जगजीत कौर ढिल्लो के खिलाफ टीपी नगर थाने में पुलिस ने अपनी ओर से प्राथमिकी दर्ज की है। ऑडियो की जांच कराए जाने पर प्रथम दृष्टया उसकी सत्यता की पुष्टि होने के बाद टीपी नगर थाने के दरोगा नीरज कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल एनआरआई कमलजीत सिंह पवार पिछले लगभग 30 वर्षों से अमेरिका में निवास कर रहे हैं। मेरठ के दिल्ली रोड स्थित न्यू पंजाबी पुरा में उनकी पत्नी कर्मजीत कौर पवार के नाम पर एक मकान है। जिस पर बदन सिंह बद्दो की बहन का कब्जा है। इसके साथ ही आरोप है कि पीड़ित परिवार से एक करोड़ भारतीय रुपये की रंगदारी की मांग बदन सिंह बद्दो ने अमरजीत से की थी। कमलजीत सिंह ने इस मामले की शिकायत अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मैनटेका पुलिस विभाग में भी दर्ज कराई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। मांग की थी कि कमलजीत सिंह और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और उनकी संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए।
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