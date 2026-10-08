मेरठ: नगर निगम में फूटा महिलाओं का गुस्सा, आठ घंटे तक नारेबाजी, मशाल थामकर किया प्रदर्शन

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शंकरनगर में सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी समस्याओं को लेकर नगर निगम में दिनभर धरने पर बैठीं महिलाओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। करीब आठ घंटे तक नारेबाजी और प्रदर्शन के बावजूद जब निगम के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो महिलाओं ने हाथों में मशाल थाम ली और निगम परिसर से कमिश्नरी की ओर कूच कर दिया। महिलाओं को आगे बढ़ता देख पुलिस फोर्स ने घंटाघर पर उन्हें रोक लिया। इसके बाद निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्याओं को सुना। 15 दिन में समस्या का निस्तारण कराने के आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुईं और वापस लौट गईं।

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