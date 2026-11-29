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Meerut: Third annual festival of 'Kalam ke Hastakshar'—adorned with the hues of literature, creativity, and recognition—celebrated; litterateurs honored.
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मेरठ: साहित्य और सृजन के रंगों से सजा 'कलम के हस्ताक्षर' का तृतीय वार्षिकोत्सव, साहित्यकारों का हुआ सम्मान
कलम के हस्ताक्षर साहित्यिक मंच, उत्तर प्रदेश का तृतीय वार्षिकोत्सव रविवार को पंडित प्यारे लाल शर्मा स्मारक सभागार बच्चा पार्क में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। साहित्य, सृजन एवं सम्मान को समर्पित इस समारोह में देश के विभिन्न नगरों से पधारे साहित्यकारों एवं साहित्यप्रेमियों ने सहभागिता की। मेरठ की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह आयोजन साहित्य के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन की दिशा में एक सार्थक पहल रहा।
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