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मेरठ: राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने फीता काटकर किया मखदूमपुर गंगा मेले का शुभारंभ
हस्तिनापुर में मखदूमपुर गंगा घाट पर आयोजित पांच दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। राज्यमंत्री दिनेश खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक गौरव चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष हरवीर पाल, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विमल शर्मा, ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल और एसपी देहात अभिजीत कुमार के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गंगा तट पर मेले के शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं और दुकानदारों की चहल-पहल बढ़ गई। पांच दिनों तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे।
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