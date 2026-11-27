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हस्तिनापुर कस्बे के न्यू ब्लॉक कॉलोनी स्थित शांति चौराहे पर शुक्रवार को सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा से पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा ऐतिहासिक नगरी की परिक्रमा की गई। कलश यात्रा में नगर पंचायत चेयरपर्सन सुधा खटीक भी शामिल हुईं। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर ऐतिहासिक नगरी की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए आगे बढ़े। वातावरण भक्तिमय बना रहा।

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