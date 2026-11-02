{"_id":"6ae8af898d159fdb990b8db6","slug":"video-mawana-the-morale-of-the-miscreants-is-high-two-youths-assaulted-a-shopkeeper-running-a-womens-dupatta-shop-and-looted-cash-from-his-wallet-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"मवाना: बदमाशों के हौसलें बुलंद, महिलाओं के दुपट्टे की दुकान चलावे वाले दुकानदार से दो युवकों ने की धक्का-मुक्की, गल्ले से नकदी लूटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। मवाना में प्रिय टॉकीज के पास महिलाओं के दुपट्टे की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार के साथ देर शाम दो अज्ञात युवकों द्वारा धक्का-मुक्की कर गल्ले से नकदी लूट ली। घटना के बाद से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मोहल्ला कल्याण सिंह के रहने वाले दुकानदार नईम अख्तर ने पुलिस को दी गई जानकारी में बताया कि उनकी प्रिय टॉकीज के पास महिलाओं के दुपट्टे की दुकान है। देर शाम के वक्त वह और उसका साथी हुसैन अहमद दुकान के भीतर बैठकर मोबाइल देख रहे थे। इसी दौरान अचानक दो संदिग्ध युवक पैदल चलते हुए दुकान पर पहुंचे और बिना कुछ कहे दोनों को जोरदार धक्का दे दिया। इसके बाद बदमाशों ने फुर्ती दिखाते हुए दुकान का गल्ला खोला और उसमें रखे लगभग ढाई हजार रुपये निकालकर पैदल ही मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े और सरेबाजार हुई इस लूटपाट की घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी पंकज लवानिया पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली। इस संबंध में सीओ ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तक लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल, पुलिस दुकान और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके।

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