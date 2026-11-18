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हस्तिनापुर: गहरे पानी में बैरिकेडिंग, सुरक्षा के लिए बनाए आठ वॉच टॉवर
हस्तिनापुर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। गंगा में गहरे पानी वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग कर बल्लियां लगाई गई हैं, ताकि श्रद्धालु निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र में ही स्नान कर सकें। मेले की निगरानी के लिए आठ वॉच टॉवर बनाए गए हैं। मखदूमपुर गंगा घाट से मेला स्थल तक करीब चार किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क तैयार की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। प्रशासन पिछले 15 दिनों से तैयारियों में जुटा है। जिला पंचायत मेले पर करीब 70 लाख रुपये खर्च करेगी।
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