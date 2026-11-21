{"_id":"6b01933fbdbf8853720ef91e","slug":"video-talent-shines-youth-festival-folk-songs-dances-and-street-plays-hearts-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"युवा उत्सव में बिखरी प्रतिभा की छटा, लोकगीत-नृत्य और नुक्कड़ नाटक ने जीता दिल; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजीव गांधी महिला पीजी कॉलेज परदहा में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। लोकगीत, लोकनृत्य, पेंटिंग, कविता लेखन और नुक्कड़ नाटक में विभिन्न विकासखंडों से आए प्रतिभागियों ने लोक संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को मंच पर जीवंत कर दिया। तालियों से गूंजते सभागार में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम का शुभारंभ मधुबन विधायक रामविलास चौहान ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देते हैं।

... और पढ़ें