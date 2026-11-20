{"_id":"6b0028a638c3ede08204194d","slug":"video-aap-workers-performed-a-yajna-ritual-to-pray-for-wisdom-for-the-urban-development-minister-and-the-municipal-council-chairperson-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"आप कार्यकर्ताओं ने यज्ञ कर नगर विकास मंत्री और पालिका अध्यक्ष के लिए मांगी सद्बुद्धि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मऊ जिले के डुमरांव मोड़ और डुमरांव रोड की बदहाल स्थिति, जलभराव, नाली की समस्या, जाम और अव्यवस्थाओं से परेशान स्थानीय नागरिकों ने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य विक्रम जीत सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित कर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डुमरांव मोड़ की समस्याओं को लेकर कई बार आवाज उठाई गई और बार-बार आश्वासन भी मिले, लेकिन धरातल पर आज तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। नाली का पानी रुका हुआ है, सड़क पर जलभराव रहता है और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके कारण स्थानीय लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को प्रतिदिन परेशानी उठानी पड़ती है।प्रदर्शनकारियों ने नगर विकास मंत्री और नगर पालिका अध्यक्ष के चित्रों को नाली के पानी में प्रवाहित किया और उनका पुतला भी नाली के पानी में खड़ा किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अब भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगला आंदोलन और अधिक व्यापक एवं तीव्र होगा।

... और पढ़ें