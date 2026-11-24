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Women from the engage in langar service during the festival of lights Prakash Parv, taking charge of everything from chopping almonds to preparing chapatis and vegetables.
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VIDEO: प्रकाश पर्व पर लंगर सेवा में जुटी महिला संगत, बादाम काटने से लेकर चपाती-सब्जी तक संभाली कमान
मथुरा। श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर लंगर की व्यवस्था में महिला संगत बड़ी संख्या में सेवा कार्य में जुटी नजर आई।
सुबह के लंगर में आलू के पराठे का प्रसाद तैयार कर संगत को परोसा गया। इसके बाद अब दोपहर के लंगर की तैयारियां चल रही हैं। सेवा में जुटी महिलाएं खीर के लिए बादाम काटने में लगी हैं, जबकि चपाती और सब्जी बनाने का कार्य भी चल रहा है। सेवा के दौरान महिलाएं "वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह" का जयकारा लगाते हुए पूरे भक्ति भाव से जुटी रहीं।
सेवा करने वाली महिलाओं ने कहा कि सब मिलकर लंगर तैयार करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और इसी भाव से वे हर वर्ष सेवा में हिस्सा लेती हैं।
लंगर सेवा में गुरवंत कौर, कमलजीत कौर, तनिष्क कौर, रवनीत कौर, सिमरन कौर, पुलकित कौर, उर्मिलेश कौर सहित अन्य महिलाओं ने अपनी सेवाएं दीं।
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