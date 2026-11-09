VIDEO: कम आवाज और सतरंगी रोशनी वाले पटाखों की मांग, बच्चों की पहली पसंद बने फैंसी पटाखे।

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मथुरा। दिवाली के पर्व को लेकर जिले में पटाखों का अस्थायी बाजार पूरी तरह सजकर तैयार हो चुका है। थोक और खुदरा दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बार बाजार में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए आकर्षक पटाखों की विशाल रेंज उपलब्ध है। इस बार बच्चों के बीच फैंसी और कम आवाज वाले रंग-बिरंगे पटाखों की सबसे ज्यादा डिमांड है। दुकानदार आशु चौधरी ने बताया कि 12 स्टार, अनार, मेरी गो राउंड (जो ऊपर जाकर चकरी बनती है), स्टार वार रॉकेट और पॉप कॉर्न क्रॉकलिंग अनार बच्चों को खासतौर पर लुभा रहे हैं। इसके अलावा बाजार में 12, 15 और 18 शॉट से लेकर 120 और 240 आवाज वाले पटाखे भी अपनी पूरी रेंज के साथ उपलब्ध हैं। दुकानों पर रॉकेट से लेकर बड़ी चटाई और तेज आवाज वाले पटाखों के साथ-साथ सतरंगी रोशनी बिखेरने वाले आइटम भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थानों पर सजे इन अस्थायी बाजारों में त्योहारी खरीदारी जोरों पर है और सुरक्षा के बीच लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं।

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