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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Radharani Braj Yatra was welcomed with a shower of flowers; thousands of pilgrims partook in the 'Balbhog' (offering of food to the deity).

VIDEO: पुष्पवर्षा से हुआ राधारानी ब्रजयात्रा का भव्य स्वागत

Sun, 15 Nov 2026 10:25 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sun, 15 Nov 2026 10:25 PM IST
Radharani Braj Yatra was welcomed with a shower of flowers; thousands of pilgrims partook in the 'Balbhog' (offering of food to the deity).
राधारानी ब्रजयात्रा के रावल से मथुरा पहुंचने पर ब्रजवासियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। यमुना पुल से लेकर दीपनगर तक श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत कर ब्रजयात्रियों को बालभोग कराया। मथुरा वासियों के आतिथ्य से अभिभूत ब्रजयात्री मधुवन स्थित पड़ाव स्थल पहुंचे। यमुना पुल पार करते ही माधव मुस्कान होटल, उमा मेडिकल, होली दरवाजा, रंगेश्वर महादेव, सौंख अड्डा, डैंपियर नगर, महोली रोड और दीपनगर में यात्रा के स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया। जगह-जगह पुष्पवर्षा कर ब्रजयात्रियों का अभिनंदन किया गया और बालभोग कराकर सेवा की गई। महोली रोड के दीपनगर में नागरिकों ने बिहारीजी की आरती उतारकर हलवे का भोग लगाया। वहीं हजारों ब्रजयात्रियों को हलवा, फल एवं जल वितरित किए। यात्रा की अगुवाई रामगोपाल शर्मा, राकेश तिवारी, संजय हरियाणा, प्रयागनाथ चतुर्वेदी, अजय चतुर्वेदी, श्याम शर्मा, आशीष शर्मा, पंकज चतुर्वेदी, श्याम चतुर्वेदी ने की। दीपनगर में रमेश चंद्र गोस्वामी, प्रह्लाद कौशिक, दीपक शर्मा, विकास उपाध्याय, विनोद शर्मा, रेखा कौशिक, कृति उपाध्याय, सीमा गोस्वामी, खुशी शर्मा, रसिका गोस्वामी, नंदकुमार गोस्वामी मौजूद रहे।
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