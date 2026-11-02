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VIDEO: विश्व प्रसिद्ध अहोई अष्टमी का पर्व पर राधाकुंड के पवित्र कुंड में रात में 12 बजे स्नान करते है।
विश्व प्रसिद्ध अहोई अष्टमी डीएम चंद्र प्रकाश सिंह बता रहे है। कि आज विश्व प्रसिद्ध अहोई अष्टमी का पर्व है। जिसमें यह मान्यता है कि जो निसंतान दंपती हैं, वे राधाकुंड के पवित्र कुंड में रात में 12 बजे स्नान करते है।
संतान प्राप्ति की मान्यता भगवान श्री कृष्ण जी और राधारानी जी के आशीर्वाद से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि यहाँ लाखों श्रद्धालु आए हुए है।
मुख्यमंत्री के निर्देश और व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही समीक्षा करके कहा था कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाए आपने खुद देखा होगा कि होल्डिंग एरिया बनाया गया है। साफ-सफाई कराई गई है और बिजली की अच्छी व्यवस्था है।
सुविधाएँ और साफ-सफाई श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी
शौचालय आदि की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा, पूरे कुंड के चारों तरफ रंगाई-पुताई और साफ-सफाई की गई है।
शुभकामना संदेश पूरा प्रयास यही किया गया है कि जो श्रद्धालु आए हुए है। वे बहुत ही सुगमता से स्नान करें और सकुशल अपने गंतव्य को जाएँ में प्रभु से और राधारानी जी के चरणों में कामना करता हूँ कि वे जितने भी श्रद्धालु आए है। उनकी मनोकामना पूरी करें, वे प्रसन्न रहें खुश रहें, खुशहाल रहें और अपना व अपनों का ख्याल रखें
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