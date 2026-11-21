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श्री दयाराम बद्री केदार आश्रम के भव्य उदघाटन समारोह में पधारने पर गर्व एवं सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। ब्रज की पावन भूमि के परमाणु दिव्यातिदिव्य हैं। हमें यहां आमंत्रित करने के लिए वे कमल नयन महाराज का बारंबार धन्यवाद देते हैं। ये बातें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीर्थ सिंह रावत ने श्री दयाराम बद्री केदार आश्रम के उद्घाटन और संत-विद्वत् सम्मेलन में कहीं। ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को धर्म की रक्षा और पालन में जीवन लगाना चाहिए। अल्हैपुर मार्ग स्थित नवनिर्मित श्री दयाराम बद्री केदार आश्रम में पंच दिवसीय उद्घाटन एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। महोत्सव के तीसरे दिन श्रीदक्षिण काली माता की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद एक संत-विद्वत् सम्मेलन आयोजित हुआ। पूर्व प्राचार्य डॉ. राम कृपालु त्रिपाठी और पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री ने आश्रम की स्थापना को सराहा। आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष भागवत किंकर कमल नयन ने सभी संतों, विद्वानों और अतिथियों का स्वागत किया। महोत्सव के दौरान 108 ब्राह्मणों ने सहस्र चंडी पाठ किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा देव पूजन संपन्न हुआ। उत्तराखंड के कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। रात्रि में बाल मुकुंद रासलीला संस्थान ने भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला का मंचन किया। फूलों की होली, चरकुला और मोर-दीपक नृत्य जैसे रंगारंग कार्यक्रम भी हुए।

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