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Ahead of the 24-kundiya mahayajna in Bewar, Mainpuri, a kalash yatra (procession with ceremonial pots) was taken out with great fanfare through the main streets of the town.
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VIDEO: 24 कुंडीय महायज्ञ से पूर्व धूमधाम से निकाली कलश यात्रा, जगह-जगह स्वागत
मैनपुरी के बेवर में 24 कुण्डीय महायज्ञ से पूर्व कलश यात्रा धूमधाम से नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल महिला श्रद्धालु पीले वस्त्र पहन कर सिर पर कलश धारण कर आगे बढ़ रहीं थीं। उनके पीछे स्कूल की बालिकाएं चल रहीं थीं। डीजे की मधुर झनकार के बीच श्रृद्धालु भक्ति भाव से झूमते हुए निकले। कलश यात्रा का जगह-जगह फूलों से स्वागत किया गया। सब्जी मंडी बड़े मंदिर से कलशयात्रा प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई यज्ञ स्थल रामलीला मैदान पर पहुंची, जहां भजन-कीर्तन की बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर गायत्री परिवार बेवर के उमेश राठौर, हर्षित रस्तोगी, आलोक सक्सेना, भास्कर सक्सेना, युजवेंद्र प्रताप, संजय त्रिवेदी,सूरमा सक्सेना आदि श्रृद्धालु मौजूद रहे।
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