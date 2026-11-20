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महराजगंज: डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा

अनुराग रंजन

Updated Fri, 20 Nov 2026 07:35 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 07:35 PM IST







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जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं, मरीजों के उपचार, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से इलाज और दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। ... और पढ़ें

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