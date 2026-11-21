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उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम से लाया गया पवित्र गंगाजल शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोनौली सीमा पहुंचा। यहां कलश यात्रा का स्वागत करने के बाद जल को नेपाल के भैरहवा होते हुए काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना किया गया। यात्रा से जुड़े रवि पारिख के अनुसार, गंगोत्री धाम के रावल शिवप्रकाश जी महाराज इस जल से भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक करेंगे।

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