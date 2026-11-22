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लखीमपुर खीरी में गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर रविवार को भी नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा निर्मल आश्रम से महंत लक्ष्मण सिंह शास्त्री की अगुवाई में निकला नगर कीर्तन विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारा निर्मल आश्रम पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन मेला मैदान चौराहा, मेला रोड, संकटा देवी चौराहा, सदर चौराहा, अस्पताल रोड, बस स्टेशन रोड, मेन रोड और इमली चौराहा होते हुए निकला। नगर कीर्तन में सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। गतका पार्टी ने जगह-जगह हैरतअंगेज करतब दिखाए। पंच प्यारे सजे दीवान के आगे चलते रहे। सिख समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। महिलाएं सजे दीवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते हुए चलती रहीं। पूरे मार्ग पर गुरुवाणी का गायन होता रहा और श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन रहे। नगर कीर्तन के स्वागत के लिए जगह-जगह शिविर लगाए गए। शिविरों में श्रद्धालुओं को लंगर वितरित किया गया। नगर कीर्तन के दौरान संगत ने गुरुनानक देव जी के संदेशों को याद किया और श्रद्धा व उत्साह के साथ प्रकाश पर्व मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही।

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