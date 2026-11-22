{"_id":"6b02e64ee53c72834409a183","slug":"video-grand-nagar-kirtan-was-taken-out-on-the-occasion-of-the-prakash-parv-in-lakhimpur-kheri-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकला भव्य नगर कीर्तन, जगह-जगह हुआ स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखीमपुर खीरी: गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकला भव्य नगर कीर्तन, जगह-जगह हुआ स्वागत
लखीमपुर खीरी में गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर रविवार को भी नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा निर्मल आश्रम से महंत लक्ष्मण सिंह शास्त्री की अगुवाई में निकला नगर कीर्तन विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारा निर्मल आश्रम पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन मेला मैदान चौराहा, मेला रोड, संकटा देवी चौराहा, सदर चौराहा, अस्पताल रोड, बस स्टेशन रोड, मेन रोड और इमली चौराहा होते हुए निकला। नगर कीर्तन में सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। गतका पार्टी ने जगह-जगह हैरतअंगेज करतब दिखाए। पंच प्यारे सजे दीवान के आगे चलते रहे। सिख समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। महिलाएं सजे दीवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते हुए चलती रहीं। पूरे मार्ग पर गुरुवाणी का गायन होता रहा और श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन रहे। नगर कीर्तन के स्वागत के लिए जगह-जगह शिविर लगाए गए। शिविरों में श्रद्धालुओं को लंगर वितरित किया गया। नगर कीर्तन के दौरान संगत ने गुरुनानक देव जी के संदेशों को याद किया और श्रद्धा व उत्साह के साथ प्रकाश पर्व मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।