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VIDEO: करवा चौथ पर सोलह शृंगार में सजीं महिलाएं, सामूहिक पूजन में दिखा उत्साह
कासगंज। सुहाग के पर्व करवा चौथ पर बृहस्पतिवार को पंजाबी समाज की महिलाओं में उत्साह और उमंग देखने को मिली। पारंपरिक रीति-रिवाजों और आधुनिक शृंगार के मेल ने पर्व की रौनक बढ़ा दी। रेलवे रोड स्थित हरप्रीत के मकान पर आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में महिलाएं सोलह शृंगार कर एकत्र हुईं और पति की लंबी उम्र की कामना की।
नवविवाहिताओं में पहले करवा चौथ को लेकर विशेष उत्साह रहा। महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। आयोजन की सूत्रधार सपना वेदी ने कहा कि सामूहिक पूजन से आपसी मेल-जोल बढ़ता है और भारतीय संस्कृति की परंपराएं जीवंत रहती हैं।
शाम को चांद के दर्शन के बाद महिलाओं ने व्रत खोला। इस दौरान रजनी कोहली, रवि भसीन, मौना कोहली, कौशल्या, मानवी, मौनिका भसीन, सिम्मी चंडौक, जसलीन चंडौक, सिम्मी कोहली और शिवानी भारद्वाज सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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