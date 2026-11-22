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कानपुर: बाइक की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत, तीन लोग घायल
चकेरी थाना क्षेत्र में शनिवार रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गोविंदा श्रीवास्तव (32) की मौत हो गई। उनका दोस्त मोनू घायल हो गया। वह पार्टियों में डेकोरेशन का काम करते थे। मंगला विहार पुलिया के पास हुए हादसे के बाद चालक वाहन समेत भाग निकला। घाऊखेड़ा निवासी गोविंदा के परिवार में पत्नी शिखा और बेटी किंजल हैं। भाई कन्हैया ने बताया कि शनिवार रात गोविंदा साथी मोनू के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। रात करीब 11:30 बजे मंगला विहार पुलिया के पास अज्ञात वाहन से हादसा हो गया। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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