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कानपुर: जाजमऊ में नगर निगम की ओर से बनवाए गए लेडीज टॉयलेट में गेट ही नहीं

Shikha Pandey

Updated Sat, 21 Nov 2026 06:30 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 06:30 PM IST







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जाजमऊ चौराहे में कानपुर नगर निगम की ओर से लेडीज टॉयलेट बनवाया गया है। लेकिन उसमें बाहर गेट नहीं लगा है और बाहर पेड़ पौधे भी उगे हुए है। जिस कारण महिलाएं बाथरूम जाने में असहज महसूस कर रही है। ... और पढ़ें

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