{"_id":"6b07ec20ea684bcc840133f4","slug":"video-people-in-mandhana-located-in-bithoor-of-kanpur-are-confined-to-their-homes-due-to-terror-caused-by-monkeys-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के बिठूर क्षेत्र स्थित मंधना में बंदरों के खौफ से घरों में कैद हुए लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में बिठूर के मंधना क्षेत्र में कटखने बंदरों के झुंड घरों की छतों पर डेरा जमाए रहते हैं और छत पर जाते ही लोगों को दौड़ा लेते हैं, जिससे लोग सर्दी में धूप सेंकने से भी कतरा रहे हैं। वर्ष 2025 में बंदरों के दौड़ाने पर छत से गिरकर एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद से लोगों में दहशत व्याप्त है और स्थानीय नागरिकों ने बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए नगर निगम व संबंधित विभाग से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है।

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