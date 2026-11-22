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कानपुर के चौबेपुर में बेकाबू डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 22 Nov 2026 04:48 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 04:48 PM IST







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कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित चंपतपुर गांव के सामने एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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