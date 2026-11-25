{"_id":"6b06d83d75b6ca935f057e83","slug":"video-municipal-water-tank-rendered-unusable-due-to-lack-of-maintenance-lakhs-of-rupees-wasted-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: देखरेख के अभाव में अनुपयोगी हुई नगर पंचायत की पानी की टंकी, लाखों रुपये बर्बाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर थाने के पास नगर पंचायत बिठूर की ओर से बनवाई गई पानी की टंकी देखरेख के अभाव में अनुपयोगी हो गई है। टंकी का निर्माण थाने में आने-जाने वाले पुलिसकर्मियों और आसपास से गुजरने वाले राहगीरों को गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कराया गया था। इसके लिए लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन उचित देखरेख और रखरखाव न होने से इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पानी की टंकी अब केवल शोपीस बनकर रह गई है। गर्मी के दिनों में राहगीरों और पुलिसकर्मियों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी धन खर्च कर बनाई गई इस सुविधा का संचालन न होना जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से टंकी को दुरुस्त कराकर दोबारा चालू कराने की मांग की है।

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