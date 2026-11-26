{"_id":"6b085f56b317f4b1230fc866","slug":"video-mobile-phones-worth-rs32-lakh-stolen-in-17-minutes-one-thief-arrested-police-reveal-details-of-the-incident-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: 17 मिनट में 32 लाख के मोबाइल चोरी, एक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने किया घटना का खुलासा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करीब 23 दिन पूर्व गोविंदनगर स्थित दुकान से चोरी किए गए 30 लाख से अधिक के मोबाइल के साथ पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है जबकि उसका साथी भाग निकला। दोनों ही बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हैं। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि चोरों ने दो बार दुकान की रेकी की और फिर 17 मिनट के भीतर ताला तोड़कर मोबाइल फोन लेकर ट्रेन से बिहार भाग निकले थे। पकड़े गए चोर के खिलाफ विभिन्न राज्यों में करीब 10 प्राथमिकी दर्ज हैं। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने गोविंदनगर से बिहार तक सफर किया और करीब 1200 सीसीटीवी कैमरे चेक किए। सीपी ने बताया कि तीन नवंबर को सी ब्लाॅक स्थित गोपाल श्री की दुकान से 32 लाख के मोबाइल चोरी हुए थे। जांच में पता चला कि बिहार निवासी नईम और मेहताब ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। नईम गोविंदपुरी में ठेकेदार के साथ ट्रैक पर काम चुका था इसलिए उसे स्टेशन के आसपास की जानकारी थी। नईम और मेहताब ने रात 09:30 और 11 बजे रेकी की फिर 2:30 बजे बगल स्थित बेकरी का दुकान का ताला तोड़कर मोबाइल की दुकान तक पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, दोनों 11:47 बजे दो बैग लेकर दुकान से बाहर निकलते दिखाई दिए। पुलिस की टीम फुटेज के सहारे चोरों के जिले अररिया के रहरिया गांव पहुंची। गांव में मेहताब के घर पर उसकी बेटी की शादी थी लेकिन पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही वह दो मंजिला मकान से कूदकर भाग निकला। पुलिस को जानकारी लगी कि साथी नईम भौंती बाईपास पर चोरी के मोबाइल के साथ खड़ा है तभी टीम ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से सभी 75 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मेहताब की तलाश की जा रही है।

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