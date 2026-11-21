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कानपुर: वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में वन विभाग की जोनल खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज
कानपुर के किदवई नगर स्थित वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में शनिवार को वन विभाग की कानपुर मंडल की वार्षिक जोनल स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 150 अधिकारी और कर्मचारी अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता में मंडल के छह वन प्रभागों सहित कानपुर प्राणि उद्यान और इटावा लायन सफारी के प्रतिभागी क्रिकेट, कबड्डी, रस्साकसी व बैडमिंटन समेत कई स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं।
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