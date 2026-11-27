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कानपुर में यातायात माह के 26वें दिन परेड चौराहे पर यमराज के रूप और महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की टीम ने अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, तीन सवारी, नाबालिग चालक और नशे में ड्राइविंग करने वालों को चेतावनी देते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क हादसों को रोककर सुरक्षित घर पहुंचाना है।

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