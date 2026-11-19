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कानपुर: तुलसी विवाह से पहले मेहंदी-हल्दी की रस्म में झूमीं महिलाएं
किदवईनगर स्थित पद्मनाभ मंदिर में तुलसी विवाह की पूर्व संध्या पर गुरुवार को मेहंदी और हल्दी की रस्म धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया गया। महिलाओं ने हल्दी और मेहंदी लगाकर विवाह की पारंपरिक रस्में निभाईं। मंदिर परिसर में आकर्षक मंडप भी सजाया गया। कार्यक्रम में ढोलक-मंजीरे की थाप पर महिलाओं ने मंगल गीत और भजन गाए। मेहंदी की शुभ घड़ी आज मैया तेरे आंगन में... और हमारे बड़े भाग्य, हमारे घर तुलसी आई रे... जैसे भजनों पर महिलाएं जमकर झूमीं। शालीग्राम को वर के रूप में विराजमान कराया गया। आचार्य कृष्ण शास्त्री ने विधि-विधान से पूजन, मातृ पूजन, मंडप, हल्दी और मेहंदी की रस्में कराईं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम चार बजे बरात निकलेगी। इसके बाद विवाह और सात फेरों की रस्म होगी। अंत में आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में सुषमा वर्मा, रेनू अग्रवाल, मधु मिश्रा, संगीता कटियार, हेमा गुप्ता, आशा गुप्ता, अनुराधा शुक्ला, नीतू गुप्ता, आरती और तनु मौजूद रहीं।
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