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कानपुर: कुरसौली गांव में गली-गली से कूड़े का उठान शुरू, ग्रामीणों को मिली है काफी राहत
कल्याणपुर ब्लॉक के कुरसौली गांव में अब गली-गली से कूड़े का उठान शुरू हो गया है। आरआरसी केंद्र तक जाने वाली सड़क न बनने के कारण करीब एक साल से गांव में कूड़े का उठान शुरू नही हो पा रहा था। अमर उजाला ने इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेने के बाद पहले आरआरसी केंद्र तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया गया। सड़क बनने के बाद अब गांव में नियमित रूप से कूड़ा उठान शुरू हो गया है। इससे ग्रामीणों को काफी राहत मिली है।
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