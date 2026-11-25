{"_id":"6b071bbe25977c208c08edad","slug":"video-kanpur-ward-110-councilor-and-former-councilor-clash-in-the-middle-of-the-road-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: वार्ड 110 के पार्षद और पूर्व पार्षद पर बीच सड़क में मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्नलगंज के वार्ड 110 के पार्षद मो. नौशाद और पूर्व पार्षद मुर्सलीन खान उर्फ भोलू के मध्य बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों के समर्थक भी आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराया। मामले में दोनों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। कर्नलगंज के वार्ड 110 के वर्तमान पार्षद मो. नौशाद के अनुसार बुधवार शाम को उनका बेटा (14) स्कूटी लेकर किसी काम से जा रहा था। आरोप है कि जनाजे वाली मस्जिद के पास पूर्व पार्षद मुर्सलीन खान उर्फ भोलू ने साथियों के साथ बेटे की स्कूटी रोक ली। बेटे से गाली-गलौज करते हुए अभद्रता की। घर पहुंच कर बेटे ने जानकारी दी। इसपर नौशाद शिकायत लेकर भोलू के यहां पहुंचे तो आरोप है कि भोलू व उनके समर्थकों ने मारपीट कर दी। वहीं पूर्व पार्षद मुर्सलीन खान के अनुसार किशोर स्कूटी लहराते हुए चला रहा था। जिस पर उन्होंने किशोर को रोककर सही तरीके से स्कूटी चलाने के लिए बोला था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि वह किसका बेटा है। आरोप है कि पार्षद नौशाद अपने साथियों संग आकर मारपीट करने लगे। कर्नलगंज के कार्यवाहक थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में स्कूटी चलाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुई है। फिलहाल दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। दोनों पक्षों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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