{"_id":"6b071bbe25977c208c08edad","slug":"video-kanpur-ward-110-councilor-and-former-councilor-clash-in-the-middle-of-the-road-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: वार्ड 110 के पार्षद और पूर्व पार्षद पर बीच सड़क में मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: वार्ड 110 के पार्षद और पूर्व पार्षद पर बीच सड़क में मारपीट
कर्नलगंज के वार्ड 110 के पार्षद मो. नौशाद और पूर्व पार्षद मुर्सलीन खान उर्फ भोलू के मध्य बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों के समर्थक भी आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराया। मामले में दोनों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है।
कर्नलगंज के वार्ड 110 के वर्तमान पार्षद मो. नौशाद के अनुसार बुधवार शाम को उनका बेटा (14) स्कूटी लेकर किसी काम से जा रहा था। आरोप है कि जनाजे वाली मस्जिद के पास पूर्व पार्षद मुर्सलीन खान उर्फ भोलू ने साथियों के साथ बेटे की स्कूटी रोक ली। बेटे से गाली-गलौज करते हुए अभद्रता की। घर पहुंच कर बेटे ने जानकारी दी। इसपर नौशाद शिकायत लेकर भोलू के यहां पहुंचे तो आरोप है कि भोलू व उनके समर्थकों ने मारपीट कर दी। वहीं पूर्व पार्षद मुर्सलीन खान के अनुसार किशोर स्कूटी लहराते हुए चला रहा था। जिस पर उन्होंने किशोर को रोककर सही तरीके से स्कूटी चलाने के लिए बोला था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि वह किसका बेटा है। आरोप है कि पार्षद नौशाद अपने साथियों संग आकर मारपीट करने लगे। कर्नलगंज के कार्यवाहक थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में स्कूटी चलाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुई है। फिलहाल दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। दोनों पक्षों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।