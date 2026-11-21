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कल्याणपुर ब्लॉक के गंभीरपुर कच्छावा कछार गांव में लाखों रुपये की लागत से बनाया गया ग्राम सचिवालय देखरेख के अभाव में अनुपयोगी साबित हो रहा है। गांव में पंचायत स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीणों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी व सेवाएं देने के उद्देश्य से ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते भवन और उसका परिसर बदहाल हो गया है। ग्राम सचिवालय परिसर में गंदगी फैली हुई है। साफ-सफाई न होने से भवन के आसपास कूड़ा और गंदगी जमा है।

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