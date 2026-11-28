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कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में लगी आग से किसान नूर मोहम्मद की करीब दो बीघा धान की फसल जलकर राख हो गई, जिससे उन्हें लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, वहीं पीड़ित किसान ने नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है।

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