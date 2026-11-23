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व्यापारी एसोसिएशन कृषि उत्पादन मंडी समिति, चकरपुर के अध्यक्ष अजय मिश्रा ने मंडी प्रशासन को पत्र भेजकर नालियों की सिल्ट सफाई न होने पर 40-45 ट्रक आलू फेंकने की बात कही है। अजय मिश्रा ने बताया कि सफाई न होने और जलभराव के चलते कुछ दिनों पहले मंडी निदेशक मंडी का निरीक्षण करने आए थे। इसके बाद प्रशासन ने नालियों की सफाई कर सिल्ट दुकानों के सामने डाल दिया है। इस समय आलू की बिक्री तेज है। आलू से भरे ट्रक दुकानों के सामने खड़े हैं जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है।

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