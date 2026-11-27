{"_id":"6b092f94b88cc2eaff0cbb1a","slug":"video-kanpur-toxic-smoke-spreads-through-a-residential-area-after-a-pile-of-trash-is-set-on-fire-in-mandhana-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना में कूड़े के ढेर में आग लगाने से बस्ती में फैला जहरीला धुआं, राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना-कुरसौली मार्ग पर दो इंटर कॉलेजों के पास लगे कूड़े के अंबार में आग लगा दी गई। इससे उठने वाला जहरीला धुआं आसपास की बस्ती में फैल रहा है। धुएं के कारण स्थानीय निवासियों के साथ ही मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़े में आग लगाए जाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने कूड़े का नियमित उठान कराने और आग लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

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