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कानपुर: सिंहपुर में वेस्टेज और टायर जलाने से फैला जहरीला धुआं, काले धुएं की चादर से ढका इलाका
कल्याणपुर क्षेत्र के सिंहपुर में वेस्टेज और पुराने टायर जलाए जाने से इलाके में जहरीले धुएं का गुबार फैल गया। देखते ही देखते काले धुएं की चादर ने पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया। धुआं इतना घना था कि आसपास के मकानों और अपार्टमेंट तक पहुंच गया। घरों के अंदर तक धुआं भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टायर और कचरा जलने से उठने वाले काले धुएं से आसपास का वातावरण भी प्रदूषित हो गया। स्थानीय लोगों में इसको लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि खुले में वेस्टेज और टायर जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने खुले में कचरा और टायर जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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