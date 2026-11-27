{"_id":"6b092fc9d7ab066044024879","slug":"video-kanpur-submersible-pump-and-borewell-malfunction-no-water-in-mandhana-police-outpost-restrooms-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: खराब हुई सबमर्सिबल पंप बोरिंग, मंधना चौकी चौकी के शौचालय में पानी नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना चौकी का सबमर्सिबल पंप और बोरिंग खराब होने से चौकी परिसर में पानी का संकट बना हुआ है। परिसर में बने शौचालय में भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इससे चौकी पर आने वाले फरियादियों और पुलिसकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरियादियों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए भी दिक्कत उठानी पड़ती है।

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