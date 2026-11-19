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कानपुर: सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचीं राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 04:17 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 04:17 PM IST







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सखी वन स्टॉप सेंटर में निरीक्षण करने पहुंचीं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने वहां की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने काउंसलर राबिया सुल्तान और मैनेजर वंदना द्विवेदी से केंद्र में संचालित सेवाओं व मामलों के निस्तारण को लेकर जानकारी ली। ... और पढ़ें

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