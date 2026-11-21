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हिमांशु सिंह की विस्फोटक बल्लेबाजी, त्रिशल त्रिवेदी व नवल कुमार की धारदार गेंदबाजी के दम पर कानपुर साउथ एकेडमी ने चौथे अजय शर्मा मेमोरियल टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। शनिवार को कानपुर साउथ ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच में कानपुर साउथ एकेडमी ने पीएसी क्लब को 15 रन से शिकस्त दी। कानपुर साउथ एकेडमी ने 20 ओवर में छह विकेट पर 219 रन का मजबूत स्कोर बनाया। हिमांशु सिंह ने महज 31 गेंदों पर आठ चौकों और पांच छक्कों की मदद से 70 रन की आक्रामक पारी खेली। पृथ्वीराज चौहान ने 48, उत्कर्ष यादव ने नाबाद 29 और लक्ष्य सिंह राठौर ने 27 रन बनाए। पीएसी क्लब की टीम ने लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी लेकिन 19.5 ओवर में 204 रन पर सिमट गई। संदीप मित्तल ने 38 गेंदों पर 58 और कप्तान अनमोल रतन मिश्रा ने 29 गेंदों पर 56 रन बनाकर मुकाबले को रोमांचक बनाया। राहुल तिवारी ने भी 13 गेंदों पर 28 रन की तेजतर्रार पारी खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। त्रिशल त्रिवेदी और नवल कुमार ने तीन-तीन विकेट, सद्दाम हुसैन ने दो विकेट लिए। श्रेष्ठ बल्लेबाज हिमांशु सिंह, श्रेष्ठ गेंदबाज नवल कुमार, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संदीप मित्तल को चुना गया। विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर केसीए अध्यक्ष संजय तिवारी, सचिव दिनेश कटियार, पीएस नेगी, शैलेंद्र शुक्ला समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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