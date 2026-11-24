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कानपुर: मोती झील लॉन में गूंजे शबद कीर्तन, गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व पर उमड़ी संगत

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 04:13 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 04:13 PM IST







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कानपुर के मोती झील लॉन में श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित शबद कीर्तन और लंगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण में शबद कीर्तन गूंजा और श्रद्धालुओं ने सेवा व श्रद्धा के साथ लंगर छका। ... और पढ़ें

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