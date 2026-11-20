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कानपुर: लिधौरा में घरों के सामने भरा सीवर का पानी, दुर्गंध के कारण लोगों का रहना मुश्किल
कल्याणपुर ब्लॉक के बैकुंठपुर गांव के मजरा लिधौरा में मुख्य सड़क की नाली चोक होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाली का पानी निकासी न होने से कई महीनों से घरों के सामने सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। इससे उठने वाली दुर्गंध के कारण लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। गंदे पानी के बीच मच्छर पनप रहे हैं, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या के चलते लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने नाली की सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
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