{"_id":"6aeebf734f446279050678f7","slug":"video-kanpur-satish-mahana-accompanied-by-his-family-shops-at-lal-bangla-market-for-festival-of-diwali-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सतीश महाना ने दीपावली के त्योहार पर सपरिवार लाल बंगला बाजार में की खरीदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के मौके पर शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपरिवार चकेरी के लाल बंगला बाजार में खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने लईया, खील, गट्टा, खिलौना, पूजा के वस्त्र, मालाफूल, फल, मिट्टी से बने हुए खिलौने आदि सामान खरीदा। सतीश महाना ने दुकानदारों को दीपावली की बधाई दी। खरीदारी के दौरान उनके साथ पत्नी अनीता महाना, पुत्र करन महाना, पौत्र अनजनेय महाना, वीडी राय समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

... और पढ़ें