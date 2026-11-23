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कानपुर: मंधना सब्जी बाजार के पास स्टेट हाईवे धंसने से नाली जैसी सड़क होने से हादसे का खतरा

Shikha Pandey

Updated Mon, 23 Nov 2026 12:22 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 12:22 PM IST







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मंधना में सब्जी बाजार के पास स्टेट हाईवे की सड़क नाली जैसी हो गई है। सड़क धंसने और गहरा गड्ढा होने से यहां से गुजरने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन अनियंत्रित हो रहे हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सड़क की मरम्मत नहीं करा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क दुरुस्त कराने की मांग की है। ... और पढ़ें

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