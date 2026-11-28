{"_id":"6b0a83cec56e70b9aa03e391","slug":"video-kanpur-removal-of-electricity-poles-to-accelerate-the-widening-of-new-shivli-road-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिजली के खंभे हटने से तेज होगा नया शिवली रोड का चौड़ीकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर नया शिवली रोड के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे केस्को के बिजली के खंभों को हटाकर सड़क किनारे शिफ्ट कर दिया गया है। बारासिरोही कस्बे के आगे सड़क चौड़ीकरण के तहत बिजली के खंभे बीच सड़क पर आ रहे थे। इस वजह से निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। खंभे शिफ्ट होने के बाद अब सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। अमर उजाला ने सड़क चौड़ीकरण में बिजली के खंभों की बाधा और काम की धीमी रफ्तार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद केस्को ने खंभों को हटवाकर किनारे लगवाया।

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