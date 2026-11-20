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कानपुर: डूब क्षेत्र में बनी पानी की टंकी के परिसर में भरा बरसाती पानी, ऑपरेटर रूम में लगा ताला
कल्याणपुर ब्लॉक के बैकुंठपुर गांव में डूब क्षेत्र में बनाई गई पानी की टंकी और ऑपरेटर रूम की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टंकी परिसर में अब भी बरसात का पानी भरा हुआ है। परिसर में जलभराव होने से ऑपरेटर रूम भी बंद पड़ा है। इसके चलते पानी की टंकी का संचालन प्रभावित हो रहा है और ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति में परेशानी उठानी पड़ रही है। डूब क्षेत्र में टंकी का निर्माण कराए जाने के कारण बरसात में परिसर में पानी भर जाता है। इसके बावजूद जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों ने जिम्मेदार विभाग से जलभराव की समस्या दूर कराने और पेयजल आपूर्ति सुचारु कराने की मांग की है।
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